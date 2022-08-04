Пуч перешел из "Барселоны" в клуб МЛС

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Пуч перешел из "Барселоны" в клуб МЛС

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Рики Пуч перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Футболист покинул клуб на правах свободного агента. При этом каталонцы сохранили за собой право обратного трансфера игрока. Также "Барселона" может получить 50 процентов от последующего трансфера хавбека.

22-летний Пуч является воспитанником "Барселоны". За основной состав он играл с 2018 года, провел за клуб 56 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Сыграл четыре матча за молодежную сборную Испании.

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