ПСЖ заплатит "Монако" огромную сумму за продление контракта с Мбаппе
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" придется выплатить "Монако" бонус в размере 35 миллионов евро за продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, такое условие было прописано в сделке о переходе форварда в парижский клуб летом 2017 года. ПСЖ заплатил монегаскам 145 миллионов евро, а еще 35 млн были прописаны в качестве бонуса при продлении контракта с форвардом.
Напомним, что 23-летний Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года. По некоторым данным, форвард получит бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата француза вырастет до 100 миллионов евро в год.
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|Ренн
|28
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|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13