ПСЖ заплатит "Монако" огромную сумму за продление контракта с Мбаппе

Теги псжмонакокилиан мбаппе

ПСЖ заплатит "Монако" огромную сумму за продление контракта с Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" придется выплатить "Монако" бонус в размере 35 миллионов евро за продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, такое условие было прописано в сделке о переходе форварда в парижский клуб летом 2017 года. ПСЖ заплатил монегаскам 145 миллионов евро, а еще 35 млн были прописаны в качестве бонуса при продлении контракта с форвардом.

Напомним, что 23-летний Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года. По некоторым данным, форвард получит бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата француза вырастет до 100 миллионов евро в год.

Не пропустите: Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов