ПСЖ заплатит "Монако" огромную сумму за продление контракта с Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" придется выплатить "Монако" бонус в размере 35 миллионов евро за продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, такое условие было прописано в сделке о переходе форварда в парижский клуб летом 2017 года. ПСЖ заплатил монегаскам 145 миллионов евро, а еще 35 млн были прописаны в качестве бонуса при продлении контракта с форвардом.

Напомним, что 23-летний Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года. По некоторым данным, форвард получит бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата француза вырастет до 100 миллионов евро в год.

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