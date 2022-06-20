ПСЖ заплатит крупную сумму за нового тренера
Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" согласился заплатить компенсацию за главного тренера "Ниццы" Кристофа Гальтье, сообщает журналист RTL Фабрис Хокинс в своем твиттере.
По сведениям источника, парижский клуб выплатит за тренера 10 миллионов евро. На посту наставника ПСЖ он заменит Маурисио Почеттино, который будет отправлен в отставку. При этом "Ниццу" возглавит Люсьен Фавр.
55-летний Гальтье в минувшем сезоне занял с "Ниццей" пятое место в Лиге 1.
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|Команда
|М
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|28
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
|28
|13