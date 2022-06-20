ПСЖ заплатит крупную сумму за нового тренера

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" согласился заплатить компенсацию за главного тренера "Ниццы" Кристофа Гальтье, сообщает журналист RTL Фабрис Хокинс в своем твиттере.

По сведениям источника, парижский клуб выплатит за тренера 10 миллионов евро. На посту наставника ПСЖ он заменит Маурисио Почеттино, который будет отправлен в отставку. При этом "Ниццу" возглавит Люсьен Фавр.

55-летний Гальтье в минувшем сезоне занял с "Ниццей" пятое место в Лиге 1.

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