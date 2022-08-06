ПСЖ забил пять голов в 1-м туре Лиги 1. Месси сделал дубль

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ПСЖ забил пять голов в 1-м туре Лиги 1. Месси сделал дубль

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Клермон" со счетом 5:0.

Победу парижскому клубу принесли дубль Лионеля Месси, голы Неймара, Ашрафа Хакими и Маркиньоса.

"Клермон" – ПСЖ - 0:5 (0:3)
Голы: Неймар, 9 - 0:1, Хакими, 26 - 0:2, Маркиньос, 38 - 0:3, Месси, 80 - 0:4, Месси, 86 - 0:5

"Клермон": Диав, Сейду, Ожье, Ветеска, Нето, Гоналон (Байе, 85), Рашани (Кауи, 82), Гастьен, Андрич, Аллевина (Доссу, 73), Сарачевич (Маньен, 73).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос (Мукиеле, 67), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 78), Верратти (Заир-Эмери, 82), Витинья (Паредес, 67), Сарабия (Экитик, 78), Месси, Неймар.

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