ПСЖ выкупил трансфер защитника "Спортинга"
Фото: твиттер Нуну Мендеша/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" выкупил трансфер защитника лиссабонского "Спортинга" Нуну Мендеша, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
В завершившемся сезоне 19-летний Мендеш выступал за ПСЖ на правах аренды. Он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.
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