ПСЖ выкупил трансфер защитника "Спортинга"

Фото: твиттер Нуну Мендеша/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" выкупил трансфер защитника лиссабонского "Спортинга" Нуну Мендеша, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 19-летний Мендеш выступал за ПСЖ на правах аренды. Он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

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