ПСЖ выиграл Суперкубок Франции. Месси и Неймар забили

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции разгромил "Нант" со счетом 4:0 и стал обладателем трофея.

Победу парижанам принесли дубль Неймара, голы Лионеля Месси и Серхио Рамоса.

ПСЖ – "Нант" - 4:0 (2:0)

Голы: Месси, 22 - 1:0, Неймар, 45 - 2:0, Рамос, 57 - 3:0, Неймар, 82 (с пенальти) - 4:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 68), Верратти (Паредес, 78), Витинья (Данилу Перейра, 68), Сарабия (Калимуэндо, 84), Месси, Неймар.

"Нант": Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Аппиа (Фабио, 78), Сиссоко, Чиривелья (Мохамед, 64), Блас, Коко (Мутуссами, 64), Саймон, Гессан (Коршья, 78).

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