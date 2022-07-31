ПСЖ выиграл Суперкубок Франции. Месси и Неймар забили
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции разгромил "Нант" со счетом 4:0 и стал обладателем трофея.
Победу парижанам принесли дубль Неймара, голы Лионеля Месси и Серхио Рамоса.
ПСЖ – "Нант" - 4:0 (2:0)
Голы: Месси, 22 - 1:0, Неймар, 45 - 2:0, Рамос, 57 - 3:0, Неймар, 82 (с пенальти) - 4:0
ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 68), Верратти (Паредес, 78), Витинья (Данилу Перейра, 68), Сарабия (Калимуэндо, 84), Месси, Неймар.
"Нант": Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Аппиа (Фабио, 78), Сиссоко, Чиривелья (Мохамед, 64), Блас, Коко (Мутуссами, 64), Саймон, Гессан (Коршья, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13