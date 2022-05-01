ПСЖ выбирает между тремя тренерами

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ПСЖ выбирает между тремя тренерами

Фото: сайт "Специи"/Автор неизвестен

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что ПСЖ рассматривает кандидатуры трех тренеров - Антонио Конте ("Тоттенхэм"), Йоахим Лев (экс-сборная Германии) и Тьяго Мотта ("Специя").

"Почеттино уходит из ПСЖ. Не знаю, где он продолжит карьеру. Что касается ПСЖ, то серьезных переговоры с Конте не было. Париж интересовался тен Хагом, но он возглавит "Манчестер Юнайтед". Поэтому новым тренером ПСЖ может стать Конте, Лев или Мотта", - приводит слова Ди Марцио Wettfreunde.

Напомним, что в нынешнем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, но проиграл матч за Суперкубок Франции, а также вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.

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