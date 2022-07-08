"ПСЖ" в шаге от завершения трансфера форварда "Сассуоло"

Фото: инстаграм Скамакки/Автор неизвестен

Нападающий итальянского "Сассуоло" Джанлука Скамакка в шаге от перехода в "ПСЖ".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за игрока французы готовы заплатить 40 миллионов евро.

Парижский клуб ведёт активные переговоры с итальянским клубом, который хочет получить 50 млн.

В прошлом сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А и забил 16 мячей.

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