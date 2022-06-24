"ПСЖ" в шаге от подписания лидера "Интера"

Фото: твиттер Шкриньяра\Автор неизвестен

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр все ближе к переходу в "ПСЖ".

Футболист уже согласовал все условия личного контракта с французским клубом, о чем сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.

Источник уточнил, что теперь осталось договориться только клубам. "ПСЖ" готов купить защитника за € 60 млн, в то время как итальянцы хотят получить € 70 млн.

В прошлом сезоне Шкриньяр провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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