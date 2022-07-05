ПСЖ уволил Почеттино
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера.
Стороны договорились о досрочном разрыве контракта, который действовал до лета 2023 года. Аргентинский специалист получит компенсацию за расторжение договора.
50-летний Почеттино тренировал ПСЖ с 2021 года. Под его руководством парижский клуб по одному разу выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок Франции.
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