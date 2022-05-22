ПСЖ уволил Леонардо
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" уволил Леонардо с поста спортивного директора, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, преемником бразильского специалиста станет португалец Луиш Кампуш. При этом руководство ПСЖ собирается также уволить и главного тренера Маурисио Почеттино и уже начал поиски ему замены.
В нынешнем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, но неудачно выступил в Лиге чемпионов и Кубке Франции.
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