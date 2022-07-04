ПСЖ увеличил предложение по Шкриньяру

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ПСЖ увеличил предложение по Шкриньяру

Фото: твиттер Милана Шкриньяра/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток купить словацкого защитника "Интера" Милана Шкриньяра и подготовил по нему новое предложение, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб готов заплатить за футболиста 65 миллионов евро. При этом парижане уже согласовали с игроком условия личного контракта с зарплатой 7,5 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 27-летний Шкриньяр провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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