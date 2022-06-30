ПСЖ увеличил предложение по форварду "Сассуоло"
Фото: твиттер Джанлуки Скамакки/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток приобрести нападающего "Сассуоло" Джанлуки Скамакки, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, французский клуб увеличил предложение до 40 миллионов евро плюс бонусы. Прежнее предложение составляло 35 миллионов, но итальянцы отклонили его, так как требуют не менее 50 миллионов.
В минувшем сезоне 23-летний Скамакка провел за "Сассуоло" 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|26
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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