ПСЖ усилился французским талантом

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ПСЖ усилился французским талантом

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Реймса" Юго Экитике.

Парижский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

20-летний Экитике выступал за "Реймс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду в "Вайле". 

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