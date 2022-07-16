ПСЖ усилился французским талантом
Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Реймса" Юго Экитике.
Парижский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.
20-летний Экитике выступал за "Реймс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду в "Вайле".
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|Ницца
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13