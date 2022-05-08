ПСЖ упустил победу над "Труа"

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ПСЖ упустил победу над "Труа"

Фото: твиттер "Труа"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле сыграл вничью с "Труа" со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Маркиньос и Неймар, у гостей забивали Ике Угбо и Флориан Тардье.

ПСЖ, набрав 80 очков, занимает 1-е место в Лиге 1 и уже гарантировал себе чемпионство. "Труа" с 37 очками остался на 15-й позиции.

ПСЖ – "Труа" - 2:2 (2:1)
Голы: Маркиньос, 6 - 1:0, Неймар, 25 (с пенальти) - 2:0, Угбо, 30 - 2:1, Тардье, 49 (с пенальти) - 2:2

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария (Гарби, 89), Данилу Перейра (Гуйе, 77), Верратти (Вейналдум, 78), Месси, Неймар, Мбаппе.

"Труа": Мулен, Каборе, Палмер-Браун, Конте, Бьянконе, Ларуси (Сальмье, 77), Шавалерен, Тардье, Куаме (Дингоме, 89), Рипар, Угбо (Балде, 77).

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