ПСЖ упустил победу над "Труа"
Фото: твиттер "Труа"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле сыграл вничью с "Труа" со счетом 2:2.
В составе хозяев отличились Маркиньос и Неймар, у гостей забивали Ике Угбо и Флориан Тардье.
ПСЖ, набрав 80 очков, занимает 1-е место в Лиге 1 и уже гарантировал себе чемпионство. "Труа" с 37 очками остался на 15-й позиции.
ПСЖ – "Труа" - 2:2 (2:1)
Голы: Маркиньос, 6 - 1:0, Неймар, 25 (с пенальти) - 2:0, Угбо, 30 - 2:1, Тардье, 49 (с пенальти) - 2:2
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария (Гарби, 89), Данилу Перейра (Гуйе, 77), Верратти (Вейналдум, 78), Месси, Неймар, Мбаппе.
"Труа": Мулен, Каборе, Палмер-Браун, Конте, Бьянконе, Ларуси (Сальмье, 77), Шавалерен, Тардье, Куаме (Дингоме, 89), Рипар, Угбо (Балде, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13