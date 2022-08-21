ПСЖ уничтожил "Лилль". Месси, Мбаппе и Неймар забили

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Лилль" со счетом 7:1.

Победу парижанам принесли хет-трик Килиана Мбаппе, дубль Неймара, голы Лионеля Месси и Ашрафа Хакими. У хозяев отличился Жонатан Бамба.

ПСЖ, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лилль" с 4 очками опустился на 12-ю позицию.

"Лилль" – ПСЖ - 1:7 (0:4)

Голы: Мбаппе, 1 - 0:1, Месси, 27 - 0:2, Хакими, 39 - 0:3, Неймар, 43 - 0:4, Неймар, 52 - 0:5, Бамба, 54 - 1:5, Мбаппе, 66 - 1:6, Мбаппе, 87 - 1:7

"Лилль": Лео Жардим, Диаките, Фонте, Алессандро (Тиагу Джало, 71), Исмаили, Гудмундссон (Virginius, 59), Андре (Мартен, 59), Языджи (Жегрова, 58), Гомес, Бамба, Дэвид.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 81), Рамос (Данилу Перейра, 81), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 63), Верратти (Саншеш, 63), Витинья (Паредес, 84), Месси, Неймар, Мбаппе.

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