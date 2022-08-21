ПСЖ уничтожил "Лилль". Месси, Мбаппе и Неймар забили

Теги псжлилль

ПСЖ уничтожил "Лилль". Месси, Мбаппе и Неймар забили

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Лилль" со счетом 7:1.

Победу парижанам принесли хет-трик Килиана Мбаппе, дубль Неймара, голы Лионеля Месси и Ашрафа Хакими. У хозяев отличился Жонатан Бамба.

ПСЖ, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лилль" с 4 очками опустился на 12-ю позицию.

"Лилль" – ПСЖ - 1:7 (0:4)
Голы: Мбаппе, 1 - 0:1, Месси, 27 - 0:2, Хакими, 39 - 0:3, Неймар, 43 - 0:4, Неймар, 52 - 0:5, Бамба, 54 - 1:5, Мбаппе, 66 - 1:6, Мбаппе, 87 - 1:7

"Лилль": Лео Жардим, Диаките, Фонте, Алессандро (Тиагу Джало, 71), Исмаили, Гудмундссон (Virginius, 59), Андре (Мартен, 59), Языджи (Жегрова, 58), Гомес, Бамба, Дэвид.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 81), Рамос (Данилу Перейра, 81), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 63), Верратти (Саншеш, 63), Витинья (Паредес, 84), Месси, Неймар, Мбаппе.

Не пропустите: "Ренн" впервые победил в Лиге 1. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Суперфеерия ПСЖ, позор "Монако", успех "Марселя": результаты 3-го тура Лиги 1

Суперфеерия ПСЖ, позор "Монако", успех "Марселя": результаты 3-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов