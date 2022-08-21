ПСЖ уничтожил "Лилль". Месси, Мбаппе и Неймар забили
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Лилль" со счетом 7:1.
Победу парижанам принесли хет-трик Килиана Мбаппе, дубль Неймара, голы Лионеля Месси и Ашрафа Хакими. У хозяев отличился Жонатан Бамба.
ПСЖ, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лилль" с 4 очками опустился на 12-ю позицию.
"Лилль" – ПСЖ - 1:7 (0:4)
Голы: Мбаппе, 1 - 0:1, Месси, 27 - 0:2, Хакими, 39 - 0:3, Неймар, 43 - 0:4, Неймар, 52 - 0:5, Бамба, 54 - 1:5, Мбаппе, 66 - 1:6, Мбаппе, 87 - 1:7
"Лилль": Лео Жардим, Диаките, Фонте, Алессандро (Тиагу Джало, 71), Исмаили, Гудмундссон (Virginius, 59), Андре (Мартен, 59), Языджи (Жегрова, 58), Гомес, Бамба, Дэвид.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 81), Рамос (Данилу Перейра, 81), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 63), Верратти (Саншеш, 63), Витинья (Паредес, 84), Месси, Неймар, Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13