"ПСЖ" улучшил предложение по лидеру "Интера"
Фото: твиттер Милана Шкриньяра/Автор неизвестен
"ПСЖ" не оставляет надежд купить игрока "Интера" Милана Шкриньяра.
Парижский клуб продолжает переговоры о трансфере 27-летнего защитника.
Как пишет источник, в данный момент не могут согласовать сумму выкупа – миланцы хотят получить 80 миллионов евро с учетом бонусов, в то время как чемпион Франции готов заплатить менее 60 миллионов.
В прошлом сезоне 27-летний Шкриньяр провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17