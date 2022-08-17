"ПСЖ" улучшил предложение по лидеру "Интера"

Фото: твиттер Милана Шкриньяра/Автор неизвестен

"ПСЖ" не оставляет надежд купить игрока "Интера" Милана Шкриньяра.

Парижский клуб продолжает переговоры о трансфере 27-летнего защитника.

Как пишет источник, в данный момент не могут согласовать сумму выкупа – миланцы хотят получить 80 миллионов евро с учетом бонусов, в то время как чемпион Франции готов заплатить менее 60 миллионов.

В прошлом сезоне 27-летний Шкриньяр провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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