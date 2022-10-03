ПСЖ теряет португальского хавбека

Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Ренату Санчеш выбыл из строя из-за травмы, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение паховых мышц. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он точно пропустит ближайшие матчи.

В нынешнем сезоне 25-летний Санчеш провел за ПСЖ семь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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