ПСЖ теряет португальского хавбека

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ПСЖ теряет португальского хавбека

Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Ренату Санчеш выбыл из строя из-за травмы, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение паховых мышц. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он точно пропустит ближайшие матчи. 

В нынешнем сезоне 25-летний Санчеш провел за ПСЖ семь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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