ПСЖ теряет португальского хавбека
Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен
Португальский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Ренату Санчеш выбыл из строя из-за травмы, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение паховых мышц. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он точно пропустит ближайшие матчи.
В нынешнем сезоне 25-летний Санчеш провел за ПСЖ семь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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|Нант
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