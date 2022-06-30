ПСЖ согласовал трансфер португальского хавбека

Теги псжпортувитиньятрансферы

ПСЖ согласовал трансфер португальского хавбека

Фото: твиттер Витиньи/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" договорился о переходе полузащитника "Порту" Витиньи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб заплатит за футболиста 40 миллионов евро. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт на пять лет.

В минувшем сезоне 22-летний Витинья провел за "Порту" 47 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "ПСЖ" определился с главными трансферными целями. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков

"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов