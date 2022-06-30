ПСЖ согласовал трансфер португальского хавбека
Фото: твиттер Витиньи/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" договорился о переходе полузащитника "Порту" Витиньи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб заплатит за футболиста 40 миллионов евро. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт на пять лет.
В минувшем сезоне 22-летний Витинья провел за "Порту" 47 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
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