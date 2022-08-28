ПСЖ согласовал трансфер одного из лидеров "Наполи"

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ПСЖ согласовал трансфер одного из лидеров "Наполи"

Фото: твиттер Фабиана Руиса/Автор неизвестен

Полузащитник "Наполи" и сборной Испании Фабиан Руис перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб договорился о переходе футболиста за 24 миллиона евро. Хавбек подпишет с парижанами контракт с зарплатой в пять миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 26-летний Руис провел за "Наполи" 38 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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