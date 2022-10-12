"ПСЖ" согласился продать Мбаппе: названа космическая сумма

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"ПСЖ" согласился продать нападающего Килиана Мбаппе, но не меньше чем за € 400 млн.

Как сообщает португальский инсайдер Антеро Энрике, некоторые команды начали проявлять интерес к футболисту еще летом.

В то же время СМИ пишут, что Мбаппе недоволен невыполненными обещаниями и настроен покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.

Среди вероятных претендентов на француза называют "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

В текущем сезоне форвард забил 12 голов в 13 матчах Лиги чемпионов и французской Лиги 1.

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