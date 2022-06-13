ПСЖ, скорее всего, возглавит тренер "Ниццы"

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ниццы" Кристоф Гальтье, скорее всего, возглавит "Пари Сен-Жермен".

"С вероятностью 99% команду возглавит Гальтье", – написал журналист beIN Sports Омар Альтундаг в своем твиттере.

На приглашении тренера настаивает лично новый советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

55-летний Гальтье наибольшего успеха добился в "Лилле", с которым в сезоне-2020/2021 стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ.

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