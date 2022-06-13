ПСЖ, скорее всего, возглавит тренер "Ниццы"
Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ниццы" Кристоф Гальтье, скорее всего, возглавит "Пари Сен-Жермен".
"С вероятностью 99% команду возглавит Гальтье", – написал журналист beIN Sports Омар Альтундаг в своем твиттере.
На приглашении тренера настаивает лично новый советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш.
55-летний Гальтье наибольшего успеха добился в "Лилле", с которым в сезоне-2020/2021 стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ.
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|Команда
|М
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|Лилль
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|Реймс
|28
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13