ПСЖ, скорее всего, возглавит тренер "Ниццы"

Теги псжниццакристоф гальтье

ПСЖ, скорее всего, возглавит тренер "Ниццы"

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ниццы" Кристоф Гальтье, скорее всего, возглавит "Пари Сен-Жермен".

"С вероятностью 99% команду возглавит Гальтье", – написал журналист beIN Sports Омар Альтундаг в своем твиттере.

На приглашении тренера настаивает лично новый советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

55-летний Гальтье наибольшего успеха добился в "Лилле", с которым в сезоне-2020/2021 стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ.

Не пропустите: Зидан отказался возглавить ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда

"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов