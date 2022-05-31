ПСЖ сделал суперпредложение Зидану
Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" предложил бывшему главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану зарплату в размере 25 миллионов евро в год, сообщает журналист Адриен Гренье в своем твиттере.
По сведениям источника, в ближайшие дни президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи встретится с тренером в Париже. В ПСЖ Зидан может заменить нынешнего наставника Маурисио Почеттино.
Стоит отметить, что 49-летний Зидан с лета 2021 года является безработным.
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