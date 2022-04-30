ПСЖ сделал щедрое предложение Дембеле

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток подписать нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, французский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в 17 миллионов евро в год. Кроме того, ПСЖ готов заплатить игроку большой подписной бонус. Дембеле пообещал ответить в течение трех недель.

Напомним, что контракт француза с "Барселоной" истекает ближайшим летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 11 результативных передач.

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