ПСЖ с трудом победил конкурента по Лиге 1
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Марсель" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Неймар.
ПСЖ, набрав 29 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 23 очками остался на четвертой позиции.
ПСЖ – "Марсель" - 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 45 - 1:0
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Данилу Перейра (Мукиеле, 25), Маркиньос, Бернат, Верратти, Фабиан Руис, Витинья, Месси (Сарабия, 79), Неймар (Солер, 88), Мбаппе.
"Марсель": Лопес, Клосс, Мбемба, Байи (Жиго, 44), Балерди, Нуну Тавареш (Каборе, 71), Верету (Гуйе, 79), Ронжье, Харит (Ундер, 71), Гендузи, Санчес (Дьенг, 79).
Удаление: Жиго (72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13