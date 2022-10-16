ПСЖ с трудом победил конкурента по Лиге 1

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ПСЖ с трудом победил конкурента по Лиге 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Марсель" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Неймар.

ПСЖ, набрав 29 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 23 очками остался на четвертой позиции.

ПСЖ – "Марсель" - 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 45 - 1:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Данилу Перейра (Мукиеле, 25), Маркиньос, Бернат, Верратти, Фабиан Руис, Витинья, Месси (Сарабия, 79), Неймар (Солер, 88), Мбаппе.

"Марсель": Лопес, Клосс, Мбемба, Байи (Жиго, 44), Балерди, Нуну Тавареш (Каборе, 71), Верету (Гуйе, 79), Ронжье, Харит (Ундер, 71), Гендузи, Санчес (Дьенг, 79).

Удаление: Жиго (72).

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