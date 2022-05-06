ПСЖ решил избавиться от пяти футболистов

Теги псжмауро икардикейлор навасанхель ди мариялайвин курзаваколин дагба

ПСЖ решил избавиться от пяти футболистов

Фото: твиттер Колина Дагба/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно намерен избавиться от пяти футболистов, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, руководство французского клуба не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, защитников Колина Дагба и Левена Курзава, полузащитника Анхеля Ди Марию и нападающего Мауро Икарди. ПСЖ планирует продать данных игроков, кроме Ди Марии, так как у него заканчивается контракт.

На вырученные средства ПСЖ собирается приобрести центрального полузащитника.

Не пропустите: Мбаппе договорился с ПСЖ о новом контракте. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Наполи" назвал "Барселоне" цену на Кулибали

"Наполи" назвал "Барселоне" цену на Кулибали

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов