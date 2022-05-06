ПСЖ решил избавиться от пяти футболистов

Фото: твиттер Колина Дагба/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно намерен избавиться от пяти футболистов, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, руководство французского клуба не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, защитников Колина Дагба и Левена Курзава, полузащитника Анхеля Ди Марию и нападающего Мауро Икарди. ПСЖ планирует продать данных игроков, кроме Ди Марии, так как у него заканчивается контракт.

На вырученные средства ПСЖ собирается приобрести центрального полузащитника.

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