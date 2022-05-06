ПСЖ решил избавиться от пяти футболистов
Фото: твиттер Колина Дагба/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно намерен избавиться от пяти футболистов, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, руководство французского клуба не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, защитников Колина Дагба и Левена Курзава, полузащитника Анхеля Ди Марию и нападающего Мауро Икарди. ПСЖ планирует продать данных игроков, кроме Ди Марии, так как у него заканчивается контракт.
На вырученные средства ПСЖ собирается приобрести центрального полузащитника.
Не пропустите: Мбаппе договорился с ПСЖ о новом контракте. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Наполи" назвал "Барселоне" цену на Кулибали
-
ПСЖ решил избавиться от пяти футболистов
-
Кафельников ярко высказался о возможном уходе Дзюбы из "Зенита"
-
Моуринью обратился к Анчелотти после выхода "Ромы" в финал Лиги Конференций
-
"Арсенал" продлил контракт с главным тренером
-
Главные новости дня: 5 мая
-
Определились финалисты Лиги Конференций
-
Определились финалисты Лиги Европы
-
"Марсель" не смог победить "Фейеноорд" и вылетел из Лиги Конференций
-
"Рома" Моуринью вышла в финал Лиги Конференций
-
"Айнтрахт" выбил "Вест Хэм" из Лиги Европы
-
"Рейнджерс" победил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Европы
-
Дзюба может перейти в сербский топ-клуб
-
Глушаков может покинуть "Химки"
-
Лукаку может перейти в "Реал"
-
"Тоттенхэм" нацелился на двух игроков "Вильярреала"
-
Мбаппе договорился с ПСЖ о новом контракте
-
"Фиорентина" Кокорина может подписать Кавани
-
Роналду попал в число претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в апреле
-
"Салернитана" победила "Венецию" в матче аутсайдеров Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13