ПСЖ разнес "Монпелье" в матче Лиги 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Монпелье" со счетом 5:2.
Победу парижскому клубу принесли дубль Неймара, голы Килиана Мбаппе и Ренату Санчеша, а также автогол Фалайе Сако. У гостей отличились Вахби Хазри и Энзо Тшато.
ПСЖ – "Монпелье" - 5:2 (2:0)
Голы: Сако, 39 (автогол) - 1:0, Неймар, 43 (с пенальти) - 2:0, Неймар, 51 - 3:0, Хазри, 58 - 3:1, Мбаппе, 69 - 4:1, Санчеш, 87 - 5:1, Тшато, 90 - 5:2
ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 86), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 86), Витинья (Паредес, 70), Месси, Неймар, Мбаппе (Сарабия, 86).
"Монпелье": Омлин, Мауасса (Суке, 70), Тшато, Сако, Коцца, Сен-Люс, Саванье, Ферри, Шотар, Хазри (Жермен, 78), Ваи (Сако, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13