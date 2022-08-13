ПСЖ разнес "Монпелье" в матче Лиги 1

Теги псжмонпелье

ПСЖ разнес "Монпелье" в матче Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Монпелье" со счетом 5:2.

Победу парижскому клубу принесли дубль Неймара, голы Килиана Мбаппе и Ренату Санчеша, а также автогол Фалайе Сако. У гостей отличились Вахби Хазри и Энзо Тшато.

ПСЖ – "Монпелье" - 5:2 (2:0)
Голы: Сако, 39 (автогол) - 1:0, Неймар, 43 (с пенальти) - 2:0, Неймар, 51 - 3:0, Хазри, 58 - 3:1, Мбаппе, 69 - 4:1, Санчеш, 87 - 5:1, Тшато, 90 - 5:2

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 86), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 86), Витинья (Паредес, 70), Месси, Неймар, Мбаппе (Сарабия, 86).

"Монпелье": Омлин, Мауасса (Суке, 70), Тшато, Сако, Коцца, Сен-Люс, Саванье, Ферри, Шотар, Хазри (Жермен, 78), Ваи (Сако, 79).

Не пропустите: "Монако" ушел от поражения в матче с "Ренном". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" не смогла обыграть мадридский клуб в матче Ла Лиги

"Барселона" не смогла обыграть мадридский клуб в матче Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов