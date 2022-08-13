ПСЖ разнес "Монпелье" в матче Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Монпелье" со счетом 5:2.

Победу парижскому клубу принесли дубль Неймара, голы Килиана Мбаппе и Ренату Санчеша, а также автогол Фалайе Сако. У гостей отличились Вахби Хазри и Энзо Тшато.

ПСЖ – "Монпелье" - 5:2 (2:0)

Голы: Сако, 39 (автогол) - 1:0, Неймар, 43 (с пенальти) - 2:0, Неймар, 51 - 3:0, Хазри, 58 - 3:1, Мбаппе, 69 - 4:1, Санчеш, 87 - 5:1, Тшато, 90 - 5:2

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 86), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 86), Витинья (Паредес, 70), Месси, Неймар, Мбаппе (Сарабия, 86).

"Монпелье": Омлин, Мауасса (Суке, 70), Тшато, Сако, Коцца, Сен-Люс, Саванье, Ферри, Шотар, Хазри (Жермен, 78), Ваи (Сако, 79).

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