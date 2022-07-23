ПСЖ разгромил японский клуб

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ПСЖ разгромил японский клуб

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Французский "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче разгромил японский "Урава Ред Даймондс" со счетом 3:0.

Победу парижанам принесли голы Пабло Сарабии, Килиана Мбаппе и Арно Калимуэндо.

ПСЖ Франция – "Урава Ред Даймондс" Япония - 3:0 (2:0)
Голы: Сарабия, 16 - 1:0, Мбаппе, 35 - 2:0, Калимуэндо, 76 - 3:0

ПСЖ: Навас (Рико, 58), Данилу Перейра (Маркиньос, 71), Керер (Рамос, 72), Диалло (Кимпембе, 72), Бернат (Мендеш, 71), Эбимбе (Хакими, 71), Верратти (Гуйе, 46), Заир-Эмери (Витинья, 71), Сарабия (Калимуэндо, 46), Икарди (Месси, 59), Мбаппе (Неймар, 59).

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