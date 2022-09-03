ПСЖ разгромил "Нант" в Лиге 1. Месси сделал два голевых паса
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Нант" со счетом 3:0.
Победу гостям принес дубль Килиана Мбаппе и гол Нуну Мендеша. Две голевые передачи отдал Лионель Месси.
ПСЖ, набрав 16 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" с 6 очками остался на 10-й позиции.
"Нант" – ПСЖ - 0:3 (0:1)
Голы: Мбаппе, 18 - 0:1, Мбаппе, 54 - 0:2, Мендеш, 68 - 0:3
"Нант": Лафон, Фабио, Паллуа, Кастеллетто (Коршья, 66), Жиротто, Аппиа, Чиривелья, Мутуссами (Дусе, 80), Блас (Аши, 85), Мохамед (Коко, 80), Гессан (Ганаго, 67).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Данилу Перейра, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 46), Верратти (Рамос, 63), Витинья (Саншеш, 33), Сарабия (Экитик, 70), Месси, Мбаппе (Неймар, 63).
Удаление: Фабио (24).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13