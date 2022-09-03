ПСЖ разгромил "Нант" в Лиге 1. Месси сделал два голевых паса

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ПСЖ разгромил "Нант" в Лиге 1. Месси сделал два голевых паса

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Нант" со счетом 3:0.

Победу гостям принес дубль Килиана Мбаппе и гол Нуну Мендеша. Две голевые передачи отдал Лионель Месси.

ПСЖ, набрав 16 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" с 6 очками остался на 10-й позиции.

"Нант" – ПСЖ - 0:3 (0:1)
Голы: Мбаппе, 18 - 0:1, Мбаппе, 54 - 0:2, Мендеш, 68 - 0:3

"Нант": Лафон, Фабио, Паллуа, Кастеллетто (Коршья, 66), Жиротто, Аппиа, Чиривелья, Мутуссами (Дусе, 80), Блас (Аши, 85), Мохамед (Коко, 80), Гессан (Ганаго, 67).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Данилу Перейра, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 46), Верратти (Рамос, 63), Витинья (Саншеш, 33), Сарабия (Экитик, 70), Месси, Мбаппе (Неймар, 63).

Удаление: Фабио (24).

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