Фото: твиттер ПСЖ\Автор неизвестен

ПСЖ разгромил "Метц" в матче последнего тура Лиги 1.

ПСЖ - "Метц" - 5:0

Голы: Мбаппе, 24 - 1:0, Мбаппе, 28 - 2:0, Неймар, 31 - 3:0, Мбаппе, 50 - 4:0, Ди Мария, 67 - 5:0.

ПСЖ - Навас (Летелье, 83), Хакими (Керер, 83), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Ди Мария (Эррера, 75), Данилу Перейра, Верратти (Гуйе, 79), Месси, Неймар (Вейналдум, 79), Мбаппе.

"Метц" - Кейяр, Микельбрансис (Мбенге, 56), Кана-Бийик (Ниакате, 56), Бронн, Куяте, Канде, Сарр, Булая (Жозеф, 71), Пажо, Траоре, Ламкель Зе (Мафута, 71).

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