ПСЖ разгромил "Метц"
Фото: твиттер ПСЖ\Автор неизвестен
ПСЖ разгромил "Метц" в матче последнего тура Лиги 1.
ПСЖ - "Метц" - 5:0
Голы: Мбаппе, 24 - 1:0, Мбаппе, 28 - 2:0, Неймар, 31 - 3:0, Мбаппе, 50 - 4:0, Ди Мария, 67 - 5:0.
ПСЖ - Навас (Летелье, 83), Хакими (Керер, 83), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Ди Мария (Эррера, 75), Данилу Перейра, Верратти (Гуйе, 79), Месси, Неймар (Вейналдум, 79), Мбаппе.
"Метц" - Кейяр, Микельбрансис (Мбенге, 56), Кана-Бийик (Ниакате, 56), Бронн, Куяте, Канде, Сарр, Булая (Жозеф, 71), Пажо, Траоре, Ламкель Зе (Мафута, 71).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13