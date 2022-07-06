ПСЖ продлил контракт с опытным вратарем
Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Александром Летелье.
Новое соглашение между голкипером и парижским клубом будет действовать до лета 2024 года.
31-летний Летелье выступает за ПСЖ с 2020 года. За этот период он провел за клуб всего один матч. Ранее играл за "Анже", "Янг Бойз", "Труа", "Сарпсборг" и "Орлеан". Чемпион Швейцарии, чемпион Франции.
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|Реймс
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|7
|Лион
|28
|40
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
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|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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