ПСЖ продлил контракт с опытным вратарем

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Александром Летелье.

Новое соглашение между голкипером и парижским клубом будет действовать до лета 2024 года.

31-летний Летелье выступает за ПСЖ с 2020 года. За этот период он провел за клуб всего один матч. Ранее играл за "Анже", "Янг Бойз", "Труа", "Сарпсборг" и "Орлеан". Чемпион Швейцарии, чемпион Франции.

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