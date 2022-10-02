"ПСЖ" продлил фантастическую серию без поражений

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

"ПСЖ" продлил свою без поражений в новом сезоне.

Вчера в матче чемпионата парижане обыграли "Ниццу" (2:1). Теперь у чемпиона страны 7 побед подряд во всех турнирах.

Если говорить про весь сезон, то подопечные Кристофа Гальтье одержали 11 побед и один раз сыграли вничью.

5 октября "ПСЖ" сыграет в гостях с "Бенфикой" в 3-м туре Лиги чемпионов.

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