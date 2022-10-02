"ПСЖ" продлил фантастическую серию без поражений
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
"ПСЖ" продлил свою без поражений в новом сезоне.
Вчера в матче чемпионата парижане обыграли "Ниццу" (2:1). Теперь у чемпиона страны 7 побед подряд во всех турнирах.
Если говорить про весь сезон, то подопечные Кристофа Гальтье одержали 11 побед и один раз сыграли вничью.
5 октября "ПСЖ" сыграет в гостях с "Бенфикой" в 3-м туре Лиги чемпионов.
Читайте: Месси помог ПСЖ обыграть "Ниццу" | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13