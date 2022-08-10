ПСЖ продаст молодого таланта в "Ренн" за 25 миллионов евро

Фото: твиттер Арно Калимуэндо/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Арно Калимуэндо перейдет в "Ренн", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, бретонский клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Вырученную сумму парижане планируют потратить на приобретение полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.

20-летний Калимуэндо в прошлом сезоне выступал за "Ланс" на правах аренды, провел за клуб 38 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.

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