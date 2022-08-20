"ПСЖ" претендует на 21-летнего хавбека "Вероны"
Фото: твиттер "Вероны"/Автор неизвестен
"ПСЖ" претендует на 21-летнего хавбека "Вероны" Ивана Илича.
По данным источника, сербским футболистом также интересуются и другие европейские топ-клубы.
Интересно, что Илич находился в структуре "Манчестер Сити", а летом прошлого года его выкупила итальянская команда, за которую до этого играл на правах аренды.
Агент Илича уже провел встречу руководством "Вероны", чтобы обсудить будущее футболиста.
Не пропустите: Гол Миранчука помог "Торино" обыграть "Монцу". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Умтити определился с новой командой
-
"ПСЖ" претендует на 21-летнего хавбека "Вероны"
-
"Барселона" отпускает Депая в "Ювентус", но есть проблема
-
"Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" и возглавил АПЛ
-
"ПСЖ" готов приобрести Силву, но при одном условии
-
3
Роналду может перейти в "Марсель"
-
Дебют Кунде в составе "Барселоны" откладывается
-
Каземиро трогательно попрощался с "Реалом"
-
Варди продлил свое соглашение с "Лестером"
-
"Спартак" готовит трансфер опытного экс-футболиста "Марселя"
-
Тарасов готов возобновить карьеру, он просится в "Рубин"
-
"Манчестер Сити" не заплатит ни копейки "Боруссии" за первый год Холанда в клубе
-
"Челси" может подписать Магуайра
-
Анчелотти рассказал, уговаривал ли Каземиро остаться в "Реале"
-
Дзюбе посоветовали не шутить в своем стиле в Турции
-
Ярмоленко мог оказаться в "Спартаке"
-
"Реал" нашел замену Каземиро в Англии
-
"Челси" надеется сохранить Тухеля
-
Главный тренер "Торино" высказался о травме Миранчука
-
"Брайтон" продлил контракт со звездным форвардом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17