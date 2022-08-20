Фото: твиттер "Вероны"/Автор неизвестен

"ПСЖ" претендует на 21-летнего хавбека "Вероны" Ивана Илича.

По данным источника, сербским футболистом также интересуются и другие европейские топ-клубы.

Интересно, что Илич находился в структуре "Манчестер Сити", а летом прошлого года его выкупила итальянская команда, за которую до этого играл на правах аренды.

Агент Илича уже провел встречу руководством "Вероны", чтобы обсудить будущее футболиста.

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