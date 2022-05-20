ПСЖ предложил Мбаппе 300 миллионов за продление контракта

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ПСЖ предложил Мбаппе 300 миллионов за продление контракта

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе близок к тому, что остаться в составе парижан.

Как сообщает издание Евроспорт, форвард уже сказал "нет" мадридскому "Реалу".

По информации источника, он продлит контракт с ПСЖ на очень выгодных условиях. Парижане предложили ему 300 миллионов евро подписного бонуса, а также около 100 миллионов в качестве годового оклада.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе есть соглашение с "Реалом".

Напомним, что действующий контракт нападающего с ПСЖ истекает 30 июня.

Также не пропустите: Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ. У Килиана есть соглашение с "Реалом". | https://dailysports.net
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