ПСЖ предложил Дракслера и 60 миллионов евро за лидера обороны "Интера"

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ПСЖ предложил Дракслера и 60 миллионов евро за лидера обороны "Интера"

Фото: твиттер Юлиана Дракслера/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" продолжает переговоры по трансферу словацкого защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, французский клуб готов заплатить за футболиста 60 миллионов евро и отдать немецкого полузащитника Юлиана Дракслера. Впрочем, данный вариант не устраивает "Интер", так как итальянцы хотят получить 80 миллионов евро деньгами.

В минувшем сезоне 27-летний Дракслер провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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