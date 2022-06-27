ПСЖ предложил Дракслера и 60 миллионов евро за лидера обороны "Интера"
Фото: твиттер Юлиана Дракслера/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" продолжает переговоры по трансферу словацкого защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, французский клуб готов заплатить за футболиста 60 миллионов евро и отдать немецкого полузащитника Юлиана Дракслера. Впрочем, данный вариант не устраивает "Интер", так как итальянцы хотят получить 80 миллионов евро деньгами.
В минувшем сезоне 27-летний Дракслер провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Вест Хэм" выкупит вратаря ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 июня
-
"Ювентус" определил два варианта в качестве замены де Лигту
-
"Аякс" шокировал "Челси" и "Манчестер Юнайтед" ценой на Антони
-
ЦСКА определился с трансферными целями на лето
-
ПСЖ предложил Дракслера и 60 миллионов евро за лидера обороны "Интера"
-
Ларссон ушел из "Спартака"
-
"Ницца" нашла нового тренера вместо Гальтье, который уйдет в ПСЖ
-
"Реал" может заплатить больше 100 миллионов евро за таланта "Боруссии" Дортмунд
-
"Спартак" оригинально попрощался с Ларссоном (фото)
-
Френки де Йонг готов перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Тете может перейти из "Шахтера" в "Лион" бесплатно
-
За Дембеле борются пять топ-клубов
-
Бэйл перешел в американский клуб
-
Тебас высказался о возможном переходе Левандовски в "Барселону"
-
Федор Кудряшов ушел из сборной России
-
Барриос может покинуть "Зенит"
-
"Реал" определился с ценами на Асенсио и Себальоса
-
"Барселона" поставила ультиматум Дембеле
-
"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за защитника "Аякса"
-
Погба будет жить в бывшем доме Роналду в Турине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17