"ПСЖ" предлагал Винисиусу космическую зарплату

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"ПСЖ" предлагал Винисиусу космическую зарплату

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

"ПСЖ" в период с ноября 2021 по март 2022 года активно пытался уговорить нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора на переезд в Париж.

Как  сообщает Marca, парижане просили футболиста не продлевать контракт со своим клубом и предлагали ему заработную плату в размере € 40 млн за сезон.

Также ему был положен огромный подписной бонус и участие в коммерческих проектах в Катаре. 

Не пропустите: "Реал" предложит Винисиусу длительный контракт. | https://dailysports.net
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