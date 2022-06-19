"ПСЖ" предлагал Винисиусу космическую зарплату
Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен
"ПСЖ" в период с ноября 2021 по март 2022 года активно пытался уговорить нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора на переезд в Париж.
Как сообщает Marca, парижане просили футболиста не продлевать контракт со своим клубом и предлагали ему заработную плату в размере € 40 млн за сезон.
Также ему был положен огромный подписной бонус и участие в коммерческих проектах в Катаре.
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