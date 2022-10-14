ПСЖ понес солидные убытки в прошлом сезоне
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
За прошлый финансовый год убытки французского ПСЖ составили свыше 300 миллионов евро.
Как пишет Le Parisien, уже третий сезон подряд парижский клуб теряет свыше 100 млн евро. За сезон-2019/20 убытки составили 124 млн евро, за сезон-2020/21 – 224 млн евро, а за сезон-2021/22 – почти 350 млн евро.
При этом убытки значительно превышают ту сумму, которая прогнозировалась в 2021 году.
Среди причин таких показателей называют влияние коронавируса и связанное с ним снижение доходов от реализации билетов. Еще одна причина - высокие расходы на зарплаты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13