"ПСЖ" покупает 20-летнего форварда за 35 миллионов

Фото: твиттер Юго Экитике/Автор неизвестен

"ПСЖ" практически завершил трансфер нападающего "Реймса" Уго Экитике.

Как сообщает Sky Sports, стороны уже согласовали все существенные условия перехода, а самому футболисту осталось пройти медицинское обследование.

За молодого форварда "ПСЖ" заплатит 35 млн евро.

В прошлом сезоне футболиста провел 26 матчей за "Реймс" во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи.

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