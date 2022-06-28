ПСЖ пока не удается уволить Почеттино

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" пока не может уволить главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, аргентинский специалист требует 15 миллионов евро в качестве неустойки за досрочный контракт. Кроме того, он хочет получить два миллиона бонусов.

В минувшем сезоне ПСЖ под руководством 50-летнего Почеттино стал чемпионом Франции, но досрочно вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции, а также проиграл матч за Суперкубок Франции.

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