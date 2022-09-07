ПСЖ победил "Ювентус" в матче ЛЧ

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ПСЖ победил "Ювентус" в матче ЛЧ

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Ювентус" со счетом 2:1.

Победу французскому клубу принесли дубль Килиана Мбаппе. У гостей отличился Уэстон Маккенни.

ПСЖ - "Ювентус" - 2:1 (2:0)
Голы: Мбаппе, 5 - 1:0, Мбаппе, 22 - 2:0, Маккенни, 53 - 2:1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиэле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Санчеш, 87), Витинья (Данилу Перейра, 78), Месси (Солер, 84), Неймар, Мбаппе.

"Ювентус": Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 74), Костич, Паредес, Рабьо (Кин, 87), Миретти (Маккенни, 46), Милик (Локателли, 68), Влахович.

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