ПСЖ отреагировал на интерес "Барселоны" к Месси
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, руководство и тренерский штаб парижского клуба довольны игрой аргентинца и надеются подписать с ним новое соглашение до лета 2024 года. Нынешний контракт форварда истекает летом 2023 года и к нему уже проявляет интерес "Барселона".
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ три матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14