ПСЖ отреагировал на интерес "Барселоны" к Месси

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ПСЖ отреагировал на интерес "Барселоны" к Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, руководство и тренерский штаб парижского клуба довольны игрой аргентинца и надеются подписать с ним новое соглашение до лета 2024 года. Нынешний контракт форварда истекает летом 2023 года и к нему уже проявляет интерес "Барселона".

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ три матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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