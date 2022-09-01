"ПСЖ" отправил хавбека в "Эвертон"

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Полузащитник "ПСЖ" Идрисса Гейе стал игроком "Эвертона".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, контракт с футболистом будет подписан в ближайшее время. Р

Интересно, что Гейе уже играл за "Эвертон", когда перебрался в клуб из Ливерпуля из "Астон Виллы" летом 2016 года.

В минувшем сезоне Лиги 1 Идрисса провёл 26 игр, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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