"ПСЖ" отправил хавбека в "Эвертон"

Теги идрисса гейепсжэвертон

"ПСЖ" отправил хавбека в "Эвертон"

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Полузащитник "ПСЖ" Идрисса Гейе стал игроком "Эвертона".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, контракт с футболистом будет подписан в ближайшее время. Р

Интересно, что Гейе уже играл за "Эвертон", когда перебрался в клуб из Ливерпуля из "Астон Виллы" летом 2016 года.

В минувшем сезоне Лиги 1 Идрисса провёл 26 игр, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. 

Не пропустите: Роналду записал своих детей в португальскую школу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 31 августа

Главные новости дня: 31 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов