"ПСЖ" определился с главными трансферными целями
Фото: твиттер Шкриньяра\Автор неизвестен
"ПСЖ" определился с главными трансферными целями на ближайшее время.
Как пишет итальянский журналист Фабрицио Романо, чемпион Франции надеется подписать полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша и защитника "Интера" Милана Шкриньяра.
Португалец может получить контракт сроком три года, с зарплатой в € 6 млн за сезон.
Что касается Шкриньяра, то его "ПСЖ" может купить за € 70 млн. Он будет зарабатывать около € 7,5 млн в год.
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