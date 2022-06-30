"ПСЖ" определился с главными трансферными целями

Теги псжмилан шкриньярренату санчеш

"ПСЖ" определился с главными трансферными целями

Фото: твиттер Шкриньяра\Автор неизвестен

"ПСЖ" определился с главными трансферными целями на ближайшее время.

Как пишет итальянский журналист Фабрицио Романо, чемпион Франции надеется подписать полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша и защитника "Интера" Милана Шкриньяра.

Португалец может получить контракт сроком три года, с зарплатой в € 6 млн за сезон.

Что касается Шкриньяра, то его "ПСЖ" может купить за € 70 млн. Он будет зарабатывать около € 7,5 млн в год.

Также не пропустите: Кроос не спешит продлевать контракт с "Реалом". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар наконец решился на смену клуба

Неймар наконец решился на смену клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов