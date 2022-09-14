ПСЖ одержал волевую победу в Израиле. Месси забил

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ПСЖ одержал волевую победу в Израиле. Месси забил

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Маккаби" со счетом 3:1.

Победу французскому клубу принесли голы Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. У хозяев отличился Тьяронн Шери.

"Маккаби" Хайфа Израиль – ПСЖ Франция - 1:3 (1:1)
Голы: Шери, 24 - 1:0, Месси, 37 - 1:1, Мбаппе, 69 - 1:2, Неймар, 88 - 1:3

"Маккаби": Коэн, Батубинсика, Голдберг, Сундгрен (Сек, 55), Корню (Тшибота, 90), Шери, Лави, Абу-Фани, Хазиза, Ацили (Давид, 76), Пьерро (Рукавица, 90).

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле (Хакими, 83), Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш, Верратти, Витинья (Фабиан Руис, 74), Месси, Неймар (Солер, 90), Мбаппе.

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