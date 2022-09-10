ПСЖ одержал сложную победу в Лиге 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Брест" со счетом 1:0.
Единственный гол на 30-й минуте забил Неймар с передачи Лионеля Месси. Стоит отметить, что во втором тайме голкипер хозяев Джанлуиджи Доннарумма отразил пенальти в исполнении Ислама Слимани.
ПСЖ, набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Брест" с 5 очками остался на 17-й позиции.
ПСЖ – "Брест" - 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 30 - 1:0
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 78), Верратти (Фабиан Руис, 62), Витинья (Маркиньос, 87), Месси, Неймар (Сарабия, 77), Мбаппе (Экитик, 78).
"Брест": Бизот, Фадига (Уронен, 71), Эрей (Дари, 62), Шардонне, Брассье, Дюверн, Белькебла (Кардона, 88), Ле-Мелу (Перейра Лаже, 71), Камара (Маньетти, 62), Онора, Слимани.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|Марсель
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|Ренн
|28
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|Лилль
|28
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13