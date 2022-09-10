ПСЖ одержал сложную победу в Лиге 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Брест" со счетом 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил Неймар с передачи Лионеля Месси. Стоит отметить, что во втором тайме голкипер хозяев Джанлуиджи Доннарумма отразил пенальти в исполнении Ислама Слимани.

ПСЖ, набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Брест" с 5 очками остался на 17-й позиции.

ПСЖ – "Брест" - 1:0 (1:0)

Гол: Неймар, 30 - 1:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 78), Верратти (Фабиан Руис, 62), Витинья (Маркиньос, 87), Месси, Неймар (Сарабия, 77), Мбаппе (Экитик, 78).

"Брест": Бизот, Фадига (Уронен, 71), Эрей (Дари, 62), Шардонне, Брассье, Дюверн, Белькебла (Кардона, 88), Ле-Мелу (Перейра Лаже, 71), Камара (Маньетти, 62), Онора, Слимани.

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