ПСЖ одержал крупную победу в Лиге 1

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ПСЖ одержал крупную победу в Лиге 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Тулузу" со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Неймара, Килиана Мбаппе и Хуана Берната.

ПСЖ, набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Тулуза" с пятью очками осталась на 13-й позиции.

"Тулуза" – ПСЖ - 0:3 (0:1)
Голы: Неймар, 38 - 0:1, Мбаппе, 50 - 0:2, Бернат, 90 - 0:3

"Тулуза": Дюпе, Деслер, Николайсен (Коста, 46), Диарра, Руо, Занден (Силла, 63), ван ден Бомен (Деягере, 76), Спирингс, Рафаэл Ратао, Абухляль (Шаиби, 63), Даллинга (Онаиву, 76).

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш (Бернат, 83), Верратти (Саншеш, 68), Витинья (Заир-Эмери, 90), Месси (Хакими, 83), Неймар (Экитик, 68), Мбаппе.

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