ПСЖ одержал крупную победу в Лиге 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Тулузу" со счетом 3:0.
Победу гостям принесли голы Неймара, Килиана Мбаппе и Хуана Берната.
ПСЖ, набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Тулуза" с пятью очками осталась на 13-й позиции.
"Тулуза" – ПСЖ - 0:3 (0:1)
Голы: Неймар, 38 - 0:1, Мбаппе, 50 - 0:2, Бернат, 90 - 0:3
"Тулуза": Дюпе, Деслер, Николайсен (Коста, 46), Диарра, Руо, Занден (Силла, 63), ван ден Бомен (Деягере, 76), Спирингс, Рафаэл Ратао, Абухляль (Шаиби, 63), Даллинга (Онаиву, 76).
ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш (Бернат, 83), Верратти (Саншеш, 68), Витинья (Заир-Эмери, 90), Месси (Хакими, 83), Неймар (Экитик, 68), Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13