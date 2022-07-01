"ПСЖ" объявил о подписании лидера "Порту"

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"ПСЖ" объявил о подписании лидера "Порту"

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Лидер "Порту" Витинья стал игроком "ПСЖ".

Об этом сообщается на официальном сайте парижского клуба.

22-летний полузащитник сборной Португалии подписал контракт до лета 2027 года. Предварительно известно, что за футболиста парижане заплатили 40 млн.

В минувшем сезоне португалец провел 47 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 передачи. 

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