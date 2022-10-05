ПСЖ не сумел обыграть "Бенфику"

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ПСЖ не сумел обыграть "Бенфику"

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" и ПСЖ сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Лионель Месси, но в концовке тайма хозяева отыгрались благодарю автоголу Данилу Перейры.

"Бенфика" Португалия – ПСЖ Франция - 1:1 (1:1)
Голы: Месси, 22 - 0:1, Данилу, 41 (автогол) - 1:1

"Бенфика": Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Мариу, Рафа Силва, Флорентину, Фернандес (Эурснес, 78), Нерес, Гонсалу Рамуш (Дракслер, 78).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу, Маркиньос, Мендеш (Бернат, 67), Верратти, Витинья, Месси (Сарабия, 81), Неймар, Мбаппе.

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