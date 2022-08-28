ПСЖ не смог обыграть "Монако"
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле сыграл вничью с "Монако" со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Кевин Фолланд, но в середине второй половины равновесие восстановил Неймар.
ПСЖ, набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с пятью очками вышел на 12-ю позицию.
ПСЖ – "Монако" - 1:1 (1:0)
Голы: Фолланд, 20 - 0:1, Неймар, 70 (с пенальти) - 1:1
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос (Мукиеле, 87), Кимпембе, Мендеш, Верратти, Саншеш (Данилу Перейра, 63), Месси (Сарабия, 87), Неймар, Мбаппе.
"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин (Эмболо, 64), Камара (Жан Лукас, 74), Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд (Аклиуш, 25; Минамино, 64).
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|41
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|28
|40
|8
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|38
|11
|Анжер
|28
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|Нант
|28
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|Дижон
|28
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|27
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|20
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|28
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