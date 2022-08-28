ПСЖ не смог обыграть "Монако"

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ПСЖ не смог обыграть "Монако"

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле сыграл вничью с "Монако" со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Кевин Фолланд, но в середине второй половины равновесие восстановил Неймар.

ПСЖ, набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с пятью очками вышел на 12-ю позицию.

ПСЖ – "Монако" - 1:1 (1:0)
Голы: Фолланд, 20 - 0:1, Неймар, 70 (с пенальти) - 1:1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос (Мукиеле, 87), Кимпембе, Мендеш, Верратти, Саншеш (Данилу Перейра, 63), Месси (Сарабия, 87), Неймар, Мбаппе.

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин (Эмболо, 64), Камара (Жан Лукас, 74), Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд (Аклиуш, 25; Минамино, 64).

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